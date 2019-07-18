Ростовская область увеличила финансирование гребли на байдарках и каноэ на 12 миллионов рублей

Источник: Спорт-Экспресс

На гребном канале «Дон» участники обсудили вопросы развития вида спорта в регионе.

На встрече были подняты вопросы финансирования спортивных мероприятий и приобретения спортинвентаря, сообщает пресс-служба минспорта Ростовской области.

Так, по словам Аракеляна, с 2015 года финансирование календаря спортивных мероприятий выросло почти в 2,5 раза и составило 6 375 100 рублей (в 2015 году этот показатель составлял 2 412 100 рублей). Почти в четыре раза вырос объем средств на приобретение инвентаря за последние 5 лет: в 2015 году было выделено 870 800 рублей, в текущем году — 3 303 200 рублей.

— Этот вид спорта является базовым для Ростовской области, поэтому мы уделяем ему особое внимание со стороны минспорта. За последние пять лет общий объем финансирования гребли на байдарках и каноэ вырос почти на 12 млн рублей, — отметил Аракелян.

Гребля на байдарках и каноэ представлена в 15 спортивных учреждениях и развивается в 10 муниципальных образованиях региона. С 2015 по 2019 годы спортсменами из Ростовской области на первенствах мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ завоевано 38 медалей, из них 18 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых.