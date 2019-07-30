CAS не получал апелляцию от гребца Федоровцева, дисквалифицированного на 4 года за допинг

Источник: РИА "Новости"

27 июня Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал чемпиона Олимпийских игр 2004 года по академической гребле Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал 39-летнего спортсмена на четыре года. Срок действия дисквалификации будет отсчитываться с 16 июня 2016 года. После вынесения вердикта спортсмен в течение трех недель имел право подать апелляцию.

«До сегодняшнего дня CAS не получал апелляцию от Федоровцева», — сказала Хогг. Срок подачи апелляции для российского гребца истек 18 июля.

30 июня 2016 года Международная федерация гребного спорта отстранила четверку российских гребцов, куда входил Федоровцев, от участия в Олимпийских играх 2016 года. В допинг-пробе Федоровцева были обнаружены следы запрещенного препарата — триметазидина. После этого спортсмен совместно с Федерацией гребного спорта России принял решение провести полное разбирательство в этом вопросе. По состоянию на 26 января 2017 года Федоровцев не планировал завершать карьеру и продолжал тренировки самостоятельно.