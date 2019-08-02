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2 августа, источник: ТАСС

Федерация гребли дисквалифицировала байдарочницу Анастасию Федорову на два года за допинг

ТАСС, 2 августа. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) приняла решение дисквалифицировать спортсменку Анастасию Федорову на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Дисквалификация 20-летней байдарочницы отсчитывается с 5 марта 2019 года.

Федорова является призером чемпионата мира среди спортсменов не старше 23 лет. В 2018 году она дважды побеждала на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 500 метров и 1000 метров в одиночке, а также стала второй на дистанции 200 метров в одиночке в возрастной категории до 24 лет. В 2017 году на первенстве России среди спортсменов не старше 19 лет она заняла первое место на дистанции 500 метров в одиночке и двойке, а также второе место на дистанции 1000 метров в одиночке и двойке.

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