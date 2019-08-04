Курач и Харченко завоевали золото на молодежном чемпионате мира
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россиянки Ксения Курач и Дарья Харченко стали первыми в соревнованиях
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россиянки Ксения Курач и Дарья Харченко стали первыми в соревнованиях
Курач и Харченко в воскресенье победили со временем 2 минуты 5,266 секунды. Вторыми стали представительницы Узбекистана Дилноза Рахматова/Нилуфар Зокирова (+0,778 секунды), третьими — венгерки София Кишбан/Гьяда Брагато (+1,940).
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