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14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Курач и Харченко завоевали золото на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россиянки Ксения Курач и Дарья Харченко стали первыми в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров на молодежном чемпионате мира в Румынии.

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Курач и Харченко в воскресенье победили со временем 2 минуты 5,266 секунды. Вторыми стали представительницы Узбекистана Дилноза Рахматова/Нилуфар Зокирова (+0,778 секунды), третьими — венгерки София Кишбан/Гьяда Брагато (+1,940).

Россияне Захар Петров/Иван Мальков/Матвей Жуков/Кирилл Романов победили в Румынии в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 метров в рамках юниорского чемпионата мира, показав в финале время 1 минута 43,029 секунды. Второе место заняла команда Украины (+0,838), третье — Белоруссии (+0,854).

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