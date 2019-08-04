Курач и Харченко завоевали золото на молодежном чемпионате мира

Курач и Харченко в воскресенье победили со временем 2 минуты 5,266 секунды. Вторыми стали представительницы Узбекистана Дилноза Рахматова/Нилуфар Зокирова (+0,778 секунды), третьими — венгерки София Кишбан/Гьяда Брагато (+1,940).

Россияне Захар Петров/Иван Мальков/Матвей Жуков/Кирилл Романов победили в Румынии в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 метров в рамках юниорского чемпионата мира, показав в финале время 1 минута 43,029 секунды. Второе место заняла команда Украины (+0,838), третье — Белоруссии (+0,854).