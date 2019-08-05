Девять наград завоевали белорусы на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Румынии

Как сообщалось, золотыми медалистками стали Елена Ноздрева в каноэ на 500 м среди атлетов до 23 лет, в гребле на байдарках среди юниоров (U-19) на 200 м первой финиш пересекла белоруска Вероника Леонюк.

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Чемпионки мира из Беларуси стали обладателями еще двух наград. Вероника Леонюк завоевала серебро в байдарке на 500 м, а Елена Ноздрева заняла третье место в олимпийском виде программы для женщин 200 м в каноэ. Победила на этой спринтерской дистанции Дорота Боровска из Польши.

Второе место в каноэ на 1000 м среди юниоров на мировом форуме в Румынии заняли Владислав Полешко, Матвей Шалак. Бронзовыми призерами стали Дарина Солоненко и Камилла Бобр в каноэ на 200 м (U-23), юниоры в каноэ-четверке на 500 м Владислав Полешко, Никита Агородный, Станислав Савельев, Матвей Шалак.

В гребле на байдарке-двойке на 500 м Анна Пащенко и Мария Калугина взошли на третью ступень пьедестала, Елизавета Вилькова и Владислава Скриганова были третьими в категории до 23 лет.