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12 августа, источник: БЕЛТА

Иван Брынза завоевал золото юниорского ЧМ по академической гребле в Токио

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Брынза завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира по академической гребле, который завершился в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В классе лодок-одиночек он уверенно выиграл квалификационный и полуфинальный заезды.

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В решающей стадии Иван Брынза показал результат 7 минут 15,980 сек., уже на отметке 1500 м белорус значительно опережал своих соперников. Серебряным призером стал бельгиец Тристан Ванденбуш, а бронза досталась Тиму Роту из Швейцарии, четвертый — Дженнаро Ди Мауро из Италии. Как отметили в федерации академической гребли, Иван Брынза удачно провел заключительный отрезок дистанции и всегда отличался хорошим финишным рывком.

Ранее Иван Брынза становился серебряным призером юниорского чемпионата Европы, Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.

На завершившемся юниорском чемпионате мира в Токио, который стал тестовым перед летними Олимпийскими играми 2020 года, медальный зачет выиграли гребцы из Германии, в активе которых пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Следующим крупным стартом для белорусской команды по академической гребле станет взрослый чемпионат мира (25 августа -1 сентября) в Австрии.

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