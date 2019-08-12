Назван состав сборной России на чемпионат мира по академической гребле в Австрии

Российские гребцы выступят в восьми олимпийских дисциплинах, где будут разыграны лицензии на Игры-2020. Также россияне будут представлены в двух неолимпийских видах программы.

В состав мужской команды вошли Павел Сорин, Артем Косов, Николай Пименов и Илья Кондратьев (четверка парная), Александр Страдаев, Григорий Щулепов, Никита Моргачев и Максим Голубев (четверка распашная без рулевого), Даниил Андриенко, Семен Яганов, Дмитрий Кузнецов, Роман Ломачев, Илья Иванов, Артем Рудниченко, Василий Степанов и Александр Кулеш (восьмерка распашная), Александр Матвеев и Никита Еськин (парная двойка), Александр Туфанюк и Александр Богдашин (парная двойка легкого веса). Максим Телицын и Никита Болозин выступят в неолимпийском виде — соревнованиях распашных двоек легкого веса.

В женскую команду включены Юлия Волгина, Александра Большакова, Анна Прокатень и Екатерина Курочкина (четверка парная), Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Елизавета Корниенко и Кира Ювченко (четверка распашная без рулевого), Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова, Елена Орябинская, Екатерина Севастьянова, Василиса Степанова, Анна Карпова, Ольга Заруба и Елизавета Ковина (восьмерка распашная), Елена Данилюк и Екатерина Глазкова (двойка распашная без рулевого). В неолимпийском классе выступит Анастасия Лебедева (одиночка легкого веса).