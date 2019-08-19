11-кратная чемпионка мира Венсан-Лапуант провалила тест на допинг

Венсан-Лапуант считалась одним из главных фаворитов соревнований, ведь в её активе шесть золотых медалей в каноэ-одиночке на дистанции 200 м, четыре титула в каноэ-двойке на 500 м и победа на ЧМ-2018 на стайерской дистанции 5000 м. Канадская спортсменка не сможет участвовать в соревнованиях до окончания расследования.