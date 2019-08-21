Сборная России поборется за олимпийские квоты на чемпионате мира по гребле

Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира пройдет в венгерском Сегеде с 21 по 25 августа. На турнире будут разыграны 30 комплектов медалей (в 12 олимпийских дисциплинах и 18 неолимпийских) и 170 олимпийских квот из 246.

Гребной канал в Сегеде стал еще лучше

Сегед по праву считается одним из ведущих мировых центров по гребле на байдарках и каноэ. Этот город примет чемпионат мира уже в четвертый раз, ранее турнир проходил здесь в 1998, 2006 и 2011 годах. При поддержке правительства Венгрии гребной канал в Сегеде (Олимпийский центр Сегеда) был полностью обновлен почти за 17 миллионов евро. Были модернизированы эллинги, медиацентр и сам гребной канал, улучшены позиции для телевизионных камер, расширены парковки для машин, обновлены дороги, ведущие к спортивному объекту.

По словам организаторов, в программе чемпионата мира заявлены не только заезды спортсменов. Зрителей и гостей турнира будут развлекать различными короткометражными фильмами и живыми постановками. В чемпионате мира примут участие около 1500 спортсменов из более чем 80 стран, а организаторы ожидают аншлаги в дни финальных заездов.

Главная задача сборной России — лицензии во всех 12 олимпийских дисциплинах

На предолимпийском чемпионате мира-2011, который также проходил в Сегеде, россияне заработали восемь путевок на Игры в Лондоне. Сборная России в этот раз постарается завоевать лицензии во всех 12 олимпийских дисциплинах. Как сказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов, это и будет первостепенной задачей россиян на этом турнире. На чемпионате мира-2018 российские гребцы завоевали 11 медалей — три золотые, три серебряные и пять бронзовых.

«Рассчитываем, что сейчас сборная России сумеет завоевать лицензии во всех 12 олимпийских дисциплинах. Задача сложная, но у нас к чемпионату мира готовится ровный и сильный состав. Мы не ставим цель завоевать большое количество медалей. В приоритете, повторюсь, олимпийские лицензии на Игры в Токио», — сказал Архипов в интервью службе информации Олимпийского комитета России.

Полностью состав сборной России на чемпионат мира выглядит следующим образом:

мужчины, байдарка — Евгений Луканцов (одиночка 200 метров), Максим Спесивцев (одиночка 500 и 1000 м), Роман Аношкин/Владислав Литовка (двойка 1000 м), Артем Кузахметов/Александр Сергеев/Олег Гусев/Виталий Ершов (четверка 500 м), Юрий Постригай/Александр Дьяченко (двойка 200 м), Олег Гусев/Виталий Ершов (двойка 500 м), Василий Погребан/Алексей Востриков/Игорь Калашников/Олег Синявин (четверка 1000 м), Синявин (одиночка 5000 м);.

женщины, байдарка — Наталья Подольская (одиночка 200 м), Кира Степанова/Анастасия Панченко (двойка 500 м), Светлана Черниговская (одиночка 500 и 1000 м), Кристина Ковнир/Анастасия Долгова (двойка 200 м), Дарья Лукина/Алена Костромитина (двойка 1000 м), Вера Собетова (одиночка 5000 м), Кристина Ковнир/ Кира Степанова/Анастасия Долгова/Анастасия Панченко (четверка 500 м);.

мужчины, каноэ — Кирилл Шамшурин/Илья Первухин (двойка 1000 м), Илья Штокалов (одиночка 1000 м), Дмитрий Шаров (одиночка 200 м), Михаил Карпов (одиночка 500 м), Александр Коваленко/Иван Штыль (двойка 200 м), Павел Петров/Михаил Павлов (двойка 500 м), Павел Петров/Михаил Павлов/Виктор Мелантьев/Иван Штыль (четверка 500 м), Кирилл Шамшурин (одиночка 5000 м);.