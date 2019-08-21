Текущие события
Футбол. Кубок России
12:00
Чита
Луч
Футбол. Кубок России
16:00
Алания
Ротор
Футбол. Кубок России
17:00
Арарат М
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
Торпедо М
Футбол. Кубок России
18:00
Салют Бл
Факел
Футбол. Кубок России
18:00
Черноморец Н
Армавир
Футбол. Кубок России
18:00
Интер Ч
Чайка
Футбол. Кубок России
18:00
Акрон
Мордовия
Футбол. Кубок России
18:30
Ленинградец
Балтика
Футбол. Кубок России
18:30
Рязань
Чертаново
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Текстильщик
Футбол. Кубок России
18:30
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Авангард К
Футбол. Еврокубки
20.08
ЧФР
Славия Пр
01
Футбол. Еврокубки
20.08
АПОЭЛ
Аякс
00
Футбол. Еврокубки
20.08
ЛАСК
Брюгге
01
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
15Самая красивая волейболистка России
01:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России поборется за олимпийские квоты на чемпионате мира по гребле

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ в среду начнет выступление на чемпионате мира в Венгрии, на котором будут разыгрываться олимпийские лицензии на Игры 2020 года.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира пройдет в венгерском Сегеде с 21 по 25 августа. На турнире будут разыграны 30 комплектов медалей (в 12 олимпийских дисциплинах и 18 неолимпийских) и 170 олимпийских квот из 246.

Гребной канал в Сегеде стал еще лучше

Сегед по праву считается одним из ведущих мировых центров по гребле на байдарках и каноэ. Этот город примет чемпионат мира уже в четвертый раз, ранее турнир проходил здесь в 1998, 2006 и 2011 годах. При поддержке правительства Венгрии гребной канал в Сегеде (Олимпийский центр Сегеда) был полностью обновлен почти за 17 миллионов евро. Были модернизированы эллинги, медиацентр и сам гребной канал, улучшены позиции для телевизионных камер, расширены парковки для машин, обновлены дороги, ведущие к спортивному объекту.

По словам организаторов, в программе чемпионата мира заявлены не только заезды спортсменов. Зрителей и гостей турнира будут развлекать различными короткометражными фильмами и живыми постановками. В чемпионате мира примут участие около 1500 спортсменов из более чем 80 стран, а организаторы ожидают аншлаги в дни финальных заездов.

Главная задача сборной России — лицензии во всех 12 олимпийских дисциплинах

На предолимпийском чемпионате мира-2011, который также проходил в Сегеде, россияне заработали восемь путевок на Игры в Лондоне. Сборная России в этот раз постарается завоевать лицензии во всех 12 олимпийских дисциплинах. Как сказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов, это и будет первостепенной задачей россиян на этом турнире. На чемпионате мира-2018 российские гребцы завоевали 11 медалей — три золотые, три серебряные и пять бронзовых.

«Рассчитываем, что сейчас сборная России сумеет завоевать лицензии во всех 12 олимпийских дисциплинах. Задача сложная, но у нас к чемпионату мира готовится ровный и сильный состав. Мы не ставим цель завоевать большое количество медалей. В приоритете, повторюсь, олимпийские лицензии на Игры в Токио», — сказал Архипов в интервью службе информации Олимпийского комитета России.

Полностью состав сборной России на чемпионат мира выглядит следующим образом:

мужчины, байдарка — Евгений Луканцов (одиночка 200 метров), Максим Спесивцев (одиночка 500 и 1000 м), Роман Аношкин/Владислав Литовка (двойка 1000 м), Артем Кузахметов/Александр Сергеев/Олег Гусев/Виталий Ершов (четверка 500 м), Юрий Постригай/Александр Дьяченко (двойка 200 м), Олег Гусев/Виталий Ершов (двойка 500 м), Василий Погребан/Алексей Востриков/Игорь Калашников/Олег Синявин (четверка 1000 м), Синявин (одиночка 5000 м);.

женщины, байдарка — Наталья Подольская (одиночка 200 м), Кира Степанова/Анастасия Панченко (двойка 500 м), Светлана Черниговская (одиночка 500 и 1000 м), Кристина Ковнир/Анастасия Долгова (двойка 200 м), Дарья Лукина/Алена Костромитина (двойка 1000 м), Вера Собетова (одиночка 5000 м), Кристина Ковнир/ Кира Степанова/Анастасия Долгова/Анастасия Панченко (четверка 500 м);.

мужчины, каноэ — Кирилл Шамшурин/Илья Первухин (двойка 1000 м), Илья Штокалов (одиночка 1000 м), Дмитрий Шаров (одиночка 200 м), Михаил Карпов (одиночка 500 м), Александр Коваленко/Иван Штыль (двойка 200 м), Павел Петров/Михаил Павлов (двойка 500 м), Павел Петров/Михаил Павлов/Виктор Мелантьев/Иван Штыль (четверка 500 м), Кирилл Шамшурин (одиночка 5000 м);.

женщины, каноэ — Олеся Ромасенко (одиночка 200 м), Ксения Курач (одиночка 500 м), Мария Казакова (одиночка 5000 м), Ксения Курач/Дарья Харченко (двойка 200 и 500 м).

 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Кадыров прокомментировал результат скандального матча 'Зенит' - 'Ахмат'
Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы
Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
Сложнее, чем с «Порту». «Краснодар» в шаге от мечты
Касаткина и Шарапова не поедут на Олимпиаду? Как обстоят дела
«Аякс» чуть не проиграл на Кипре. Обзор матчей Лиги чемпионов
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь