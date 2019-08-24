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14:33 (мск), источник: ТАСС

Россияне завоевали лицензию на ОИ-2020 в каноэ-двойках на дистанции 1000 м

ТАСС, 24 августа. Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин стали седьмыми в каноэ-двойках на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ и завоевали лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

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Они показали результат 3 минуты 47,80 секунды. Первое место заняли китайские спортсмены Хао Лю и Хао Ван (3.40,55), второе — кубинцы Сергей Торрес Мадригаль и Фернандо Дайян Хорхе Энрикес (3.41,46), третье — бразильцы Эрлон де Соуза Сильва и Исак Кейрос дос Сантос (3.44,34).

Шамшурин является победителем чемпионата мира 2014 года и двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Также в его активе серебряная и бронзовая медаль Европейских игр в Минске 2019 года, три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды чемпионатов Европы. Первухин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, также в его активе золотая, серебряная и бронзовая медаль чемпионатов мира, золотая и две серебряные награды чемпионатов Европы, серебряная и бронзовая медаль Европейских игр.

Лицензии не являются именными. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три — в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек. Еще десять квот на спортсменов (пять — на лодки) в каноэ-двойках на дистанции 100 метров у мужчин будет разыграно на континентальных квалификационных турнирах (на европейском (6—7 мая 2020 года) — четыре квоты на спортсменов и две на лодки).

В общем зачете чемпионата мира лидирует сборная Белоруссии, в активе которой две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль. На втором месте расположилась команда Германии (2−1−0). Третье место занимает команда Венгрии (1−1−1). Сборная России занимает девятую строчку (0−3−1).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде завершится 25 августа.

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