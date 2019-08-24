Спесивцев завоевал лицензию на ОИ-2020 в байдарках-одиночках на дистанции 1000 м
ТАСС, 24 августа. Россиянин Максим Спесивцев стал пятым в заплыве на
ТАСС, 24 августа. Россиянин Максим Спесивцев стал пятым в заплыве на
Он показал результат 3 минуты 40,04 секунды. Первое место занял венгр Балинт Копас (3.36,07), второе — чех Йосеф Досталь (3.37,31), третье — португалец Фернанду Пимента (3.37,63).
В пятницу Спесивцев завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 м в одиночных соревнованиях по гребле на байдарках. Спесивцев является трижды серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств среди спортсменов не старше 23 лет, а также трехкратным победителем, серебряным и бронзовым призером европейских первенств среди спортсменов не старше 23 лет. В его активе победа на Универсиаде в Казани 2013 года на дистанции 1000 метров в
Лицензии не являются именными. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три — в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек. Еще шесть квот в
В медальном зачете чемпионата мира лидируют сборные Белоруссии и Венгрии, в активе которых по две золотые, одной серебряной и одной бронзовой награде. Третье место занимает команда Германии (2−1−0). Сборная России занимает девятую строчку (0−3−1).
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 25 августа.