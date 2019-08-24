Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Эйбар
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Шеффилд Юнайтед
Лестер
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фортуна Д
Байер
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Падерборн
Фрайбург
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Челси
23
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Динамо
02
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
14:36 (мск), источник: ТАСС

Спесивцев завоевал лицензию на ОИ-2020 в байдарках-одиночках на дистанции 1000 м

ТАСС, 24 августа. Россиянин Максим Спесивцев стал пятым в заплыве на байдарках-одиночках на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ и завоевал путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

Наверх

Он показал результат 3 минуты 40,04 секунды. Первое место занял венгр Балинт Копас (3.36,07), второе — чех Йосеф Досталь (3.37,31), третье — португалец Фернанду Пимента (3.37,63).

В пятницу Спесивцев завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 м в одиночных соревнованиях по гребле на байдарках. Спесивцев является трижды серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств среди спортсменов не старше 23 лет, а также трехкратным победителем, серебряным и бронзовым призером европейских первенств среди спортсменов не старше 23 лет. В его активе победа на Универсиаде в Казани 2013 года на дистанции 1000 метров в байдарке-четверке.

Лицензии не являются именными. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три — в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек. Еще шесть квот в каноэ-одиночках на дистанции 1000 метров у мужчин будет разыграно на континентальных квалификационных турнирах (на европейском туре (6—7 мая 2020 года) — две квоты), одна квота будет разыграна на втором этапе Кубка мира Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) в немецком Дуйсбурге, который пройдет с 21 по 24 мая 2020 года.

В медальном зачете чемпионата мира лидируют сборные Белоруссии и Венгрии, в активе которых по две золотые, одной серебряной и одной бронзовой награде. Третье место занимает команда Германии (2−1−0). Сборная России занимает девятую строчку (0−3−1).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 25 августа.

 Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Филипп и Панченко вытаскивают «Динамо» из трясины
«Челси» выиграл первый матч под руководством Лэмпарда
Источник: Симеоне отказался переходить в московское «Динамо»
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Брагой»
Большунов упал на скорости 60 км/ч. Результаты аннулировали
Игрок «Фламенго» развил самую высокую скорость в истории футбола
«Уфа» принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь