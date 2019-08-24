Спесивцев завоевал лицензию на ОИ-2020 в байдарках-одиночках на дистанции 1000 м

В пятницу Спесивцев завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 м в одиночных соревнованиях по гребле на байдарках. Спесивцев является трижды серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств среди спортсменов не старше 23 лет, а также трехкратным победителем, серебряным и бронзовым призером европейских первенств среди спортсменов не старше 23 лет. В его активе победа на Универсиаде в Казани 2013 года на дистанции 1000 метров в байдарке-четверке.

Лицензии не являются именными. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три — в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек. Еще шесть квот в каноэ-одиночках на дистанции 1000 метров у мужчин будет разыграно на континентальных квалификационных турнирах (на европейском туре ( 6—7 мая 2020 года) — две квоты), одна квота будет разыграна на втором этапе Кубка мира Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) в немецком Дуйсбурге, который пройдет с 21 по 24 мая 2020 года.