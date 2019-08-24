Белорусы завоевали два золота на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Обладателями золота стали экипажи байдарок-двоек на дистанции 500 м. У женщин свою вторую награду высшей пробы завоевали Марина Литвинчук и Ольга Худенко, показавшие результат 1 мин. 42,55 сек. Вчера они выиграли заезд на дистанции 200 м. В мужском финале на 500 м сегодня не было равных белорусам Станиславу Дайнеко и Дмитрию Натынчику (1 мин. 33,13 сек.).

Кроме того, бронзовым призером стала белоруска Алена Ноздрева, которая была третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке. Вчера Алена Ноздрева была лучшей на 500-метровой дистанции. Также накануне белорусский байдарочник Никита Бориков завоевал серебряную медаль на дистанции 500 м.

В общекомандном медальном зачете белорусы делят 2−3-е места с венграми — у обеих сборных по 6 наград (4 золота, 1 серебро, 1 бронза). Впереди команда Великобритании, у которой 8 медалей (4, 2, 2).