Ольга Худенко завоевала серебро на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в венгерском Сегеде завершается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в венгерском Сегеде завершается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Очередную награду для сборной Беларуси завоевала Ольга Худенко, которая стала серебряным призером на дистанции 500 м на
Бронзовыми призерами стали Ольга Климова и Надежда Макарченко, которые финишировали третьими в финальном заезде
Сейчас в активе белорусской команды 8 наград мирового первенства в Сегеде: 4 золота и по 2 серебра и бронзы.
Позже белорусские гребцы примут участие еще в 10 медальных заездах.