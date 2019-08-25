Ольга Худенко завоевала серебро на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Очередную награду для сборной Беларуси завоевала Ольга Худенко, которая стала серебряным призером на дистанции 500 м на байдарке-одиночке.

Бронзовыми призерами стали Ольга Климова и Надежда Макарченко, которые финишировали третьими в финальном заезде каноэ-двоек на 500 м.

Сейчас в активе белорусской команды 8 наград мирового первенства в Сегеде: 4 золота и по 2 серебра и бронзы.