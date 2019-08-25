Российские каноисты завоевали золото ЧМ в соревнованиях четверок
СЕГЕД (Венгрия), 25 авг — РИА Новости. Российские каноисты завоевали золото чемпионата мира в венгерском Сегеде в соревнованиях четверок на дистанции 500 м.
СЕГЕД (Венгрия), 25 авг — РИА Новости. Российские каноисты завоевали золото чемпионата мира в венгерском Сегеде в соревнованиях четверок на дистанции 500 м.
Сборная России, за которую выступали Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов, победила с результатом 1 минута 34,69 секунды.
Серебро у команды Германии (1.35,83), бронза — у белорусов (1.37,14).