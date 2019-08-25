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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские каноисты завоевали золото ЧМ в соревнованиях четверок

СЕГЕД (Венгрия), 25 авг — РИА Новости. Российские каноисты завоевали золото чемпионата мира в венгерском Сегеде в соревнованиях четверок на дистанции 500 м.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России, за которую выступали Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов, победила с результатом 1 минута 34,69 секунды.

Серебро у команды Германии (1.35,83), бронза — у белорусов (1.37,14).

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