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20:47 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы завоевали 14 наград на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ, став лучшими в общекомандном медальном зачете

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 14 наград на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде и вместе со сборной Германии стали лучшими в общекомандном медальном зачете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В копилке команды Владимира Шантаровича 6 золотых медалей. Дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался экипаж женской байдарки-двойки Марина Литвинчук/Ольга Худенко (200 м и 500 м). Также чемпионами планеты стали Елена Ноздрева (каноэ-одиночка, 500 м), Ольга Климова (каноэ-одиночка, 5000 м), Олег Юреня (байдарка-одиночка, 5000 м) и экипаж мужской байдарки-двойки Станислав Дайнеко / Дмитрий Натынчик (500 м).

Серебряные награды завоевали: Никита Бориков (байдарка-одиночка, 500 м), Артем Козырь (каноэ-одиночка, 200 м), Ольга Худенко (байдарка-одиночка, 500 м), экипаж женской байдарки-четверки Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева (500 м).

Облодатели бронзы: Марина Литвинчук (байдарка-одиночка, 5000 м), Елена Ноздрева (каноэ-одиночка, 200 м), женский экипаж каноэ-двойки Ольга Климова — Надежда Макарченко (500 м), мужской экипаж каноэ-четверки Андрей Богданович, Евгений Тенгель, Максим Крысько, Виталий Осецкий (500 м).

Таким образом, по 14 наград в Сегеде завоевали сборные Беларуси (6, 4, 4) и Германии (6, 7, 1). У хозяев мирового первенства венгров 13 медалей (6, 4, 3), у гребцов Великобритании 8 наград (4, 2, 2).

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