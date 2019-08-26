14 медалей, из которых 6 золотых — Лукашенко поздравил белорусских гребцов с достойными результатами на ЧМ
Александр Лукашенко направил поздравление национальной команде по гребле на байдарках и каноэ. Об этом SB.BY сообщили в
Александр Лукашенко направил поздравление национальной команде по гребле на байдарках и каноэ. Об этом SB.BY сообщили в
«Поздравляю с достойными результатами на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде» где вы завоевали 14 медалей, из которых 6 золотых. Еще раз подтвердили, что белорусская команда — один из мировых лидеров в данном виде спорта. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму и упорному труду спортсменов, тренеров и специалистов, — подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что слаженный коллектив национальной команды подойдет к Олимпиаде 2020 года в оптимальном составе и в такой же прекрасной форме. Он также пожелал спортсменам крепкого здоровья, благополучия и спортивного долголетия.