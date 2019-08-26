14 медалей, из которых 6 золотых — Лукашенко поздравил белорусских гребцов с достойными результатами на ЧМ

«Поздравляю с достойными результатами на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде» где вы завоевали 14 медалей, из которых 6 золотых. Еще раз подтвердили, что белорусская команда — один из мировых лидеров в данном виде спорта. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму и упорному труду спортсменов, тренеров и специалистов, — подчеркнул Глава государства.