Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Ротор
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Лечче
Футбол. Зарубежный
25.08
Торино
Сассуоло
21
Футбол. Зарубежный
25.08
Барселона
Бетис
52
Футбол. Зарубежный
25.08
ПСЖ
Тулуза
40
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
12Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
10:08 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

14 медалей, из которых 6 золотых — Лукашенко поздравил белорусских гребцов с достойными результатами на ЧМ

Александр Лукашенко направил поздравление национальной команде по гребле на байдарках и каноэ. Об этом SB.BY сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Наверх

«Поздравляю с достойными результатами на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде» где вы завоевали 14 медалей, из которых 6 золотых. Еще раз подтвердили, что белорусская команда — один из мировых лидеров в данном виде спорта. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму и упорному труду спортсменов, тренеров и специалистов, — подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что слаженный коллектив национальной команды подойдет к Олимпиаде 2020 года в оптимальном составе и в такой же прекрасной форме. Он также пожелал спортсменам крепкого здоровья, благополучия и спортивного долголетия.

 Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью простого теста
Ученые нашли стопроцентный способ бросить курить
Без Чалова и Соболева: что нужно знать о составе сборной России
В чемпионате России по футболу установилось пятивластие
Чемпионат КХЛ скоро стартует: от каких команд ждать прорыв?
Трансферы недели: Круговой — в «Зенит», Тамез отказал «Спартаку»
Российские вратари возглавили рейтинг голкиперов НХЛ
«Фиорентина» уговаривает Симеоне перейти в московское «Динамо»
Воспитанник киевского «Динамо» мечтает сыграть за сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь