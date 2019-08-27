Мошенники выманили у 93-летней легенды академической гребли более 1 млн рублей

В 2016 году Вечерковсая купила биологически активные добавки на 500 тысяч рублей. Через три года, 31 июля 2019-го, ей позвонила некая Вероника, которая пообещала вернуть те 500 тысяч, заявив, что биологически активные добавки продавали жулики.

Для этого Вечерковской якобы нужно было перевести 100 тысяч рублей на определенный счет, что она и сделала. Через день Вероника набрала снова и попросила еще 500 тысяч. И еще 600 тысяч через день, но уже лично в руки «сотруднице собеса».