Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.08
Русенборг
Динамо З
11
Футбол. Еврокубки
27.08
Црвена Звезда
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
27.08
Краснодар
Олимпиакос П
12
Футбол. Зарубежный
27.08
Монпелье
Лион
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
12Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
27 августа, источник: Sport24

Мошенники выманили у 93-летней легенды академической гребли более 1 млн рублей

Мошенники выманили более 1 млн рублей у 93-летней легенды академической гребли Галины Вечерковской, обманув ее несколько раз подряд, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Наверх
Источник: Sport24

В 2016 году Вечерковсая купила биологически активные добавки на 500 тысяч рублей. Через три года, 31 июля 2019-го, ей позвонила некая Вероника, которая пообещала вернуть те 500 тысяч, заявив, что биологически активные добавки продавали жулики.

Для этого Вечерковской якобы нужно было перевести 100 тысяч рублей на определенный счет, что она и сделала. Через день Вероника набрала снова и попросила еще 500 тысяч. И еще 600 тысяч через день, но уже лично в руки «сотруднице собеса».

Этим делом уже занимается полиция. Вечерковская — 9-кратная чемпионка Европы и СССР по академической гребле, топ-1 в мире среди ветеранов.

 Адвокат полицейских: «17-летняя волейболистка говорит: меня не насиловали, предложили — согласилась»
Полицейские изнасиловали 17-летнюю русскую волейболистку: «Известная спортсменка, но такая оторва»
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и потерял Шапи
В КХЛ стартует последний сезон перед снижением зарплат
Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
«Локомотив» объявил о переходе полузащитника «Интера»
«Чемпионат»: «Ахмат» в ближайшее время может уволить Рахимова
Тренер «Краснодара» рассказал о причинах поражения в матче ЛЧ
«Црвена Звезда» вышла в групповой этап футбольной Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь