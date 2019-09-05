Штокалов победил на дистанции 1000 метров на чемпионате России

Штокалов стал первым с результатом 4 минуты 10,365 секунды. Второе место занял Леонид Тильш (4.13,030), третье — Иван Дмитриев (4.14,430).
Результаты других финалов дня:
байдарка-одиночка, 1000 м: 1. Кирилл Ляпунов (3.49,645), 2. Николай Червов (3.53,050), 3. Алексей Шикунов (3.56.105).
байдарка-четверка, 1000 м: 1. Кристина Ковнир/Елизавета Струтина/Зоя Манаева/Виктория Горлова (3.44,073), 2. Анастасия Гусева/Анастасия Лаврова/Светлана Барабошкина/Елена Миронченко (3.46,906), 3. Виктория Адельшинова/Дарья Шашина/Лейла Магомедова/Анастасия Кандаурова (3.46,951).
байдарка-двойка, 1000 м: 1. Александр Сергеев/Владимир Попов (3.31,958), 2. Иван Епишин/Кирилл Лучкин (3.33,083), 3. Дмитрий Буянов/Алексей Шишкин (3.34,475).
каноэ-двойка, 1000 м: 1. Иван Лиховидов/Михаил Карпов (3.57,191), 2. Алексей Бовдурец/Олег Шуринкин (3.59,215), 3. Рамиль Алимов/Виталий Бирюлин (4.00,865).
байдарка-четверка, 1000 м: 1. Сергей Бахорин/Антон Ряхов/Дмитрий Петайкин/Алексей Востриков (3.15,623), 2. Евгений Дорохов/Роман Старшинов/Максим Оселедко/Никита Максимов (3.16,975), 3. Кирилл Гуляков/Евгений Антонов/Александр Шипанов/Илья Могильный (3.20,573).
каноэ-четверка, 1000 м: 1. Иван Кузнецов/Роман Кругляков/Михаил Павлов/Павел Петров (3.38,530), 2. Юрий Макаров/Иван Дмитриев/Михаил Носаль/Дмитрий Суровцев (3.40,020), 3. Виктор Петров/Михаил Швачка/Максим Селиванов/Семен Мальников (3.41,935).