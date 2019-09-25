Россияне завоевали бронзу в командной гонке на ЧМ по гребному слалому
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россияне Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов и Павел Котов завоевали бронзовую медаль в командной гонке
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россияне Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов и Павел Котов завоевали бронзовую медаль в командной гонке
Российская команда в среду показала результат 98,62 секунды, уступив победителю соревнований сборной Словакии 4,24 секунды. Серебро досталось команде Испании (отставание — 3,05 секунды).