Россиянки выиграли бронзу в командной гонке на ЧМ по гребному слалому
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россиянки Екатерина Перова, Марта Харитонова и Алсу Миназова завоевали бронзовую медаль в командной гонке
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россиянки Екатерина Перова, Марта Харитонова и Алсу Миназова завоевали бронзовую медаль в командной гонке
В финале российская команда преодолела дистанцию за 104,19 секунды, уступив серебряному призеру команде Чехии 0,03 секунды.
Победу одержала сборная Великобритании (103,96 секунды).