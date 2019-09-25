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25 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Россиянки выиграли бронзу в командной гонке на ЧМ по гребному слалому

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россиянки Екатерина Перова, Марта Харитонова и Алсу Миназова завоевали бронзовую медаль в командной гонке байдарок-одиночек на чемпионате мира по гребному слалому, который проходит в Сео-де-Уржель (Испания).

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Источник: Спорт РИА Новости

В финале российская команда преодолела дистанцию за 104,19 секунды, уступив серебряному призеру команде Чехии 0,03 секунды.

Победу одержала сборная Великобритании (103,96 секунды).

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