Колобков провел встречу с президентом Федерации гребного слалома России

Источник: РИА "Новости"

На чемпионате мира по гребному слалому, который прошел в сентябре в Испании, сборная России смогла завоевать две лицензии на Олимпийские игры в Токио (по одной — в женских и мужских состязаниях в байдарке-одиночке). У женщин квоту российской команде принесла Алсу Миназова, у мужчин — Павел Эйгель. Кроме того, российские гребцы завоевали на турнире две бронзовые медали (в мужской командной гонке каноэ-одиночек, а также в аналогичной женской дисциплине в байдарках-одиночках).

«Сезон завершен, можно подвести предварительные итоги — два наших спортсмена завоевали олимпийские лицензии, часть отбора будет проходить в следующем году, — сказал Колобков. — Надеемся, что команда на Олимпиаде выступит в полном составе, сейчас мы определили места проведения заключительного этапа подготовки. Что касается перспектив развития, этот вид спорта нуждается в постройке специализированных объектов, которые смогут позволить не только готовиться нашей сборной, но и проводить любые соревнования. На данный момент подготовка российской команды проходит в основном за границей».



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«Сегодня у нас состоялся очень заинтересованный разговор, — заявил Папуш. — Павел Анатольевич хорошо знает наши проблемы. Нам интересно не только показать себя с лучшей стороны на международной арене, но и сделать жизнь лучше у себя дома, именно поэтому мы обсудили развитие вида спорта, постройку сооружений у нас в стране».

Также во вторник Колобков провел рабочую встречу с президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгением Архиповым. «В этом году прошел отбор олимпийских лицензий, — отметил Колобков. — Наша команда завоевала практически все лицензии. У нас очень хороший коллектив спортсменов и тренеров, выстроены все планы подготовки, ясно, где сборная будет готовиться к ближайшим соревнованиям, мы рассчитываем, что российская команда выступит на Олимпиаде в Токио в полном составе».