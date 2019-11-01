Трехкратного олимпийского чемпиона парализовало после инсульта

В Instagram он сообщил, что после того, как перенес «мозговой удар», его тело оказалось парализовано ниже груди. Что стало причиной инсульта, врачи так и не смогли установить.

«Все произошло в середине позвоночника. Есть маленький шанс, что я не восстановлюсь и такой шанс, что восстановлюсь полностью. Скорее всего, будет что-то среднее. А так, мои руки до сих пор сильны, а мозг остался таким же, каким и был до инсульта», — поделился Рид.