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31 октября, источник: Газета.Ру

Трехкратного олимпийского чемпиона парализовало после инсульта

Трехкратный чемпион Олимпийских игр по академической гребле из Великобритании Пит Рид рассказал о своем состоянии после спинального инсульта.

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Источник: AP 2019

В Instagram он сообщил, что после того, как перенес «мозговой удар», его тело оказалось парализовано ниже груди. Что стало причиной инсульта, врачи так и не смогли установить.

«Все произошло в середине позвоночника. Есть маленький шанс, что я не восстановлюсь и такой шанс, что восстановлюсь полностью. Скорее всего, будет что-то среднее. А так, мои руки до сих пор сильны, а мозг остался таким же, каким и был до инсульта», — поделился Рид.

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