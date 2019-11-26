Лукашенко: Сегодня спорт не соревнование, а война без правил

«Тот же хоккей, футбол (где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас) — это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать», — заявил Александр Лукашенко.