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26 ноября, источник: БЕЛТА

Лукашенко: Сегодня спорт не соревнование, а война без правил

26 ноября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ назвал современный спорт войной без правил, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

«Тот же хоккей, футбол (где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас) — это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать», — заявил Александр Лукашенко.

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Он привел в пример белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого недавно отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга.

По мнению Президента, спортсмена привлекли «за какую-то мелочь».

«Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь», — подчеркнул глава государства.

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