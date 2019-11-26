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26 ноября, источник: Sputnik.by

«Самая успешная сборная десятилетия»: Лукашенко наградил гребцов

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ, торжественная церемония прошла во Дворце независимости во вторник.

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Источник: AP 2019

Белорусский лидер назвал команду по гребле на байдарках и каноэ самой стабильной и успешной национальной сборной десятилетия, а данный вид спорта — истинно белорусским.

«Его традиции неразрывно связаны с многовековой культурой и бытом нашей Беларуси — края тысячи рек и озер», — пояснил Лукашенко,

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Президент отметил, что белорусские болельщики уже успели привыкнуть к победам гребцов на крупных международных соревнованиях, поскольку с каждого турнира они возвращаются с медалями. Лукашенко признался, что сам с большим удовольствием наблюдал за победами в июне во время II Европейских игр.

«Я внимательно следил за жаркими августовскими баталиями на чемпионате мира в венгерском Сегеде, где вы доказали, что белорусам сегодня нет равных в мире. Завоевав 14 медалей, шесть из которых золотые, вы выиграли командный зачет и оставили позади других лидеров мировой гребли — Германию, Венгрию, Китай, Россию, Новую Зеландию и другие. А на Олимпиаде (летом 2020 года в Токио) больше и не надо. Я лично от вас большего и не требую. Повторите это», — напутствовал спортсменов глава государства, его слова привела пресс-служба.

Он тепло поблагодарил белорусских гребцов за яркие эмоции, подаренные всем неравнодушным, а особенно отметил экипаж байдарки-двойки — Марину Литвинчук и Ольгу Худенко.

«В Венгрии наш золотой дуэт дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Я должен поблагодарить при этом и команду, потому что это такой вид спорта, при котором даже вторые-третьи места, просто выступления девушек, юношей, ребят в этом виде создают основу для побед таких великих спортсменок», — резюмировал Александр Лукашенко.

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