Многократная чемпионка мира по гребле Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге

Источник: РИА "Новости"

Канадской спортсменке разрешено вернуться к участию в соревнованиях после того, как было установлено, что она сознательно не принимала запрещенные средства. По сообщению канадского телеканала CBC, запрещенные вещества в организме Венсан-Лапуант появились после ее близости со своим бывшим молодым человеком.

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19 августа 2019 года пресс-служба ICF сообщила о том, что допинг-проба Венсан-Лапуант, взятая во внесоревновательный период в конце июля, дала положительный результат. Из-за этого спортсменка была отстранена от всех соревнований на время расследования. Последующие проверки дали отрицательный результат.