Многократная чемпионка мира по гребле Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге

Канадской спортсменке разрешено вернуться к участию в соревнованиях после того, как было установлено, что она сознательно не принимала запрещенные средства. По сообщению канадского телеканала CBC, запрещенные вещества в организме Венсан-Лапуант появились после ее близости со своим бывшим молодым человеком.
19 августа 2019 года пресс-служба ICF сообщила о том, что допинг-проба Венсан-Лапуант, взятая во внесоревновательный период в конце июля, дала положительный результат. Из-за этого спортсменка была отстранена от всех соревнований на время расследования. Последующие проверки дали отрицательный результат.
27-летняя Венсан-Лапуант является шестикратной чемпионкой мира на дистанции 200 м в каноэ-одиночке, четыре раза она побеждала на дистанции 500 м в двойке и еще один раз — на дистанции 5000 м в одиночке. Она стала победительницей Панамериканских игр на 200 метров в одиночке и молодежного чемпионата мира (до 23 лет) на той же дистанции.