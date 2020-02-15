«Масляный» тхэквондист и лыжник из Тонга пытается отобраться на Игры-2020 в гребле

Источник: Спорт-Экспресс

36-летний атлет не смог пройти квалификацию на Игры на чемпионате Океании. Он пропустил часть тренировок из-за перелома ребра и мышечной травмы, не успел вовремя восстановиться и в гонке стал лишь восьмым.

— Я чувствовал боль в ребре, постарался ее заблокировать, но не смог догнать соперника. Но я люблю байдарку и постараюсь вернуться как только смогу прямо ходить, — цитирует BBC Тауфатофуа.

У Тауфатофуа остался еще один шанс поехать на Игры-2020 — этап Кубка мира в немецком Дуйсбурге, который пройдет в мае.

Если ему удастся пройти квалификацию, он станет первым атлетом, сумевшим квалифицироваться на три Олимпиады в трех разных видах спорта. Тауфатофуа отобрался на Олимпиаду-2016 в тхэквондо. Его путь на Играх завершился в первой же схватке с иранцем Саиджадом Мардани, которому тонганец проиграл 1:16.

Два года спустя Тауфатофуа поехал в Пхенчхан как лыжник. Он принял участие в гонке на 15 км свободным стилем и стал 114-м из 119 участников.