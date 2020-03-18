ЧЕ по гребному слалому в Лондоне отменен из-за коронавируса
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чемпионат Европы по гребному слалому отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Европейской ассоциации каноэ.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чемпионат Европы по гребному слалому отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Европейской ассоциации каноэ.
Соревнования должны были пройти с 15 по 17 мая в лондонском парке Ли Вэлли. Организация будет искать новые даты и места проведения турнира. Отмечается, что если никто не будет заинтересован в проведении чемпионата Европы по гребному слалому, то турнир не состоится.
«Сожалеем, что это произошло, но реальной альтернативы не было. Международная федерация каноэ и Международный олимпийский комитет согласились с тем, что соревнования в Ли Вэлли не могут состояться
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались. По последним данным ВОЗ, в Великобритании зафиксировано 1954 случая заражения, 60 человек скончались.