ЧЕ по гребному слалому в Лондоне отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти с 15 по 17 мая в лондонском парке Ли Вэлли. Организация будет искать новые даты и места проведения турнира. Отмечается, что если никто не будет заинтересован в проведении чемпионата Европы по гребному слалому, то турнир не состоится.

«Сожалеем, что это произошло, но реальной альтернативы не было. Международная федерация каноэ и Международный олимпийский комитет согласились с тем, что соревнования в Ли Вэлли не могут состояться из-за коронавируса, который не позволил участникам выехать из своих стран. Поэтому решили, что чемпионат Европы не состоится», — сказал президент Европейской ассоциации каноэ Альберт Вудс.