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18 марта, источник: Спорт РИА Новости

ЧЕ по гребному слалому в Лондоне отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чемпионат Европы по гребному слалому отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Европейской ассоциации каноэ.

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Соревнования должны были пройти с 15 по 17 мая в лондонском парке Ли Вэлли. Организация будет искать новые даты и места проведения турнира. Отмечается, что если никто не будет заинтересован в проведении чемпионата Европы по гребному слалому, то турнир не состоится.

«Сожалеем, что это произошло, но реальной альтернативы не было. Международная федерация каноэ и Международный олимпийский комитет согласились с тем, что соревнования в Ли Вэлли не могут состояться из-за коронавируса, который не позволил участникам выехать из своих стран. Поэтому решили, что чемпионат Европы не состоится», — сказал президент Европейской ассоциации каноэ Альберт Вудс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались. По последним данным ВОЗ, в Великобритании зафиксировано 1954 случая заражения, 60 человек скончались.

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