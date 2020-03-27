Белорусская делегация по гребле на байдарках и каноэ прибыла со сборов в Анталье

«Группа во главе с главным тренером национальной команды Владимиром Шантаровичем вернулась с учебно-тренировочных сборов. Делегация насчитывает свыше 50 человек. Они направлены на 14-дневный карантин в Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта», — рассказал Владимир Нестерович. Он отметил, что забор биологических материалов у делегации произведен. У спортсменов на карантине продолжится учебно-тренировочный процесс.

Пресс-секретарь Минспорта добавил, что за рубежом остается 76 белорусских атлетов, которые до конца марта вернутся на родину. Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены.

Ежедневно в органы санитарного контроля и Государственный пограничный комитет направляется информация по каждому спортсмену и члену спортивной делегации, прибывающему из-за границы. Все проходят проверку на наличие коронавируса. Представители центров олимпийской подготовки встречают каждого и отправляют на карантинные мероприятия. Определены 4 базы с санитарно-эпидемическим режимом, медицинской реабилитацией и наблюдением за спортивными делегациями.

В Беларуси спортсменам созданы все необходимые условия для качественного тренировочного процесса, поэтому проблем с подготовкой к соревнованиям нет. Спортивная инфраструктура позволяет проводить полноценные занятия.

Квалификационные требования и нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде в Токио, в настоящее время выполнили 72 белорусских атлета, представляющие 15 видов спорта.

Отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19. После их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.