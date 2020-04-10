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14:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Большая московская регата» перенесена на неопределенный срок

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Соревнования по академической гребле «Большая московская регата» перенесены на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальной странице Федерации гребного спорта России (ФГСР) во «ВКонтакте».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Большая московская регата» должна была пройти с 4 по 8 июня. Также отменены еще шесть региональных соревнований.

Такое решение было принято на заседании президиума ФГСР. Отмечается, что новые сроки проведения всероссийских и международного соревнований будут приняты после определения периода смягчения карантинных мер и принятия решения Международной федерацией гребного спорта о внесении изменений в календарь международных соревнований сезона 2020 года.

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