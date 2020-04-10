«Большая московская регата» перенесена на неопределенный срок

«Большая московская регата» должна была пройти с 4 по 8 июня. Также отменены еще шесть региональных соревнований.

Такое решение было принято на заседании президиума ФГСР. Отмечается, что новые сроки проведения всероссийских и международного соревнований будут приняты после определения периода смягчения карантинных мер и принятия решения Международной федерацией гребного спорта о внесении изменений в календарь международных соревнований сезона 2020 года.