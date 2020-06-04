Российские гребцы сдадут тесты на коронавирус на тренировочном сборе в Рузе

С начала апреля из-за пандемии коронавируса были закрыты подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Сборная по академической гребле в апреле была вынуждена прервать тренировочный сбор в Бронницах из-за закрытия базы. Российские гребцы должны возобновить тренировочные мероприятия 8 июня на подмосковной базе в Рузе.

«С понедельника спортсмены должны будут заехать на базу, конечно, проведя все необходимые мероприятия. Силами ФМБА (Федерального медико-биологического агентства — прим. ТАСС) на федеральных базах обеспечена сдача тестов на коронавирус, — отметил Свирин. — Мы заезжаем на базу, регистрируемся, расселяемся по одному человеку в номер, сдаем тест. В течение суток определяется результат, если все без проблем, начинаем тренировочный процесс, используя все необходимые средства защиты».