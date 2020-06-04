Российские гребцы сдадут тесты на коронавирус на тренировочном сборе в Рузе
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле перед началом
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле перед началом
С начала апреля
«С понедельника спортсмены должны будут заехать на базу, конечно, проведя все необходимые мероприятия. Силами ФМБА (Федерального
«Сборная в Рузе будет жить, по сути, в резервации. Обслуживающий персонал будет постоянно проходить тестирование и работать вахтовым методом», — добавил собеседник агентства.