Сборная России по академической гребле проведет месячный сбор в Рузе

«8 июня мы планируем заезд на федеральную базу в Рузе, будем тренироваться там впервые. Все условия нас устраивают, все в порядке. Тренироваться будет вся основа сборной России — 35 спортсменов и порядка 16 специалистов. Сбор пройдет по 5 июля, практически месяц. Когда заедем, уйдет два-три дня на прохождение всех процедур. Специалисты ФМБА возьмут тесты (на коронавирус), получим результаты, и только после этого сможем тренироваться», — сказал Свирин по телефону.