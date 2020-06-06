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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по академической гребле проведет месячный сбор в Рузе

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Сборная России по академической гребле 8 июня начнет сбор в подмосковной Рузе, занятия на базе продлятся месяц, сообщил РИА Новости президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

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Ранее министерство спорта России возобновило работу нескольких федеральных спортивных баз, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

«8 июня мы планируем заезд на федеральную базу в Рузе, будем тренироваться там впервые. Все условия нас устраивают, все в порядке. Тренироваться будет вся основа сборной России — 35 спортсменов и порядка 16 специалистов. Сбор пройдет по 5 июля, практически месяц. Когда заедем, уйдет два-три дня на прохождение всех процедур. Специалисты ФМБА возьмут тесты (на коронавирус), получим результаты, и только после этого сможем тренироваться», — сказал Свирин по телефону.

«База в Рузе будет закрыта, обслуживающий персонал будет работать вахтовым методом. Все необходимые меры будем выполнять. Также ведем диалог по Казани, возможно, отправим туда тренироваться молодежь. Но пока это на согласовании с региональными властями», — добавил глава федерации.

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