Чемпион ОИ Федоровцев, отбывший дисквалификацию, не исключил свое возвращение в греблю

На Олимпийских играх в Афинах в 2004 году Федоровцев выиграл золотую медаль в составе парной четверки, в его активе есть также несколько золотых наград европейских первенств. В допинг-пробе спортсмена, взятой незадолго до Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, были обнаружены метаболиты запрещенного вещества триметазидин. После длительных разбирательств было принято решение о четырехлетней дисквалификации Федоровцева.

«Главный тренер сборной настаивает на моем возвращении в спорт, и этот вопрос сейчас находится в стадии обсуждения, — сказал 40-летний Федоровцев. — В принципе, мои физические кондиции позволяют это сделать, поэтому в настоящее время я думаю о возможности своего возвращения, взвешиваю все аргументы за и против. Но окончательное решение еще не принято».

«Чтобы вернуться на лидирующие позиции в России, проблем никаких не будет, я думаю, — продолжил олимпийский чемпион. — Но если я вернусь, то для решения каких-то более серьезных задач. Вернуться ради того, чтобы вернуться, мне не хотелось бы».

На вопрос, станет ли возможность выступить на Олимпиаде в Токио в 2021 году дополнительным стимулом к возвращению, Федоровцев ответил так: «Никакого реванша в Токио за пропущенную Олимпиаду в Рио-де-Жанейро я взять не смогу. Нельзя исключить того, что меня опять могут отцепить по каким-то своим нечестным правилам. Ведь тогда летом 2016 года всем было ясно, что мы, лидеры сезона, собирались лететь в Бразилию за олимпийской медалью. И я до сих пор испытываю чувство сильного разочарования системой из-за отсутствия защищенности российских спортсменов».

Собеседник ТАСС признался, что не хочет еще раз вспоминать длительные тяжбы в Спортивном арбитражном суде, где он пытался отстоять свое честное имя. «Но у меня сложилось впечатление, что если бы я в суде был не один, то, может быть, решение было принято другое. Мне показалось, что в суде я предъявил достаточное количество аргументов отсутствия своей вины», — заключил Федоровцев.

Дисквалификация бобслеистки Сергеевой за триметазидин

Запрещенное вещество триметазидин в мельчайшей дозе (как у Федоровцева летом 2016 года) было обнаружено во время Олимпиады-2018 в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Спортивный арбитражный суд в итоге дисквалифицировал и аннулировал ее результаты на Играх в Пхёнчхане. Спортсменка вместе со своими адвокатами в ходе дальнейших судебных разбирательств сумела доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм непредумышленно, поэтому получила минимальную дисквалификацию. Триметазидин входил в состав разрешенного Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) препарата «Метионин», который прописывался спортсменам для поддержания нормального функционирования сердца во время больших физических нагрузок.