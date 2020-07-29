На чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ определены первые победители

В соревнованиях байдарок-одиночек у женщин на дистанции 500 м не было равных Ольге Худенко из дружины Гомельской области, показавшей на финише время 1 мин. 58,996 сек. На втором месте завершила состязания еще одна представительница Гомельщины Марина Литвинчук. Ее итоговый результат — 2 мин. 01, 511 сек. Замкнула тройку сильнейших Алина Свита из Гродненской области — 2 мин. 02,186 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин первенствовал Никита Бориков (Гомельская область) с итоговым результатом 1 мин. 45,130 сек. Вторым пришел к финишу минчанин Дмитрий Натынчик — 1 мин. 46, 135 сек. Третье место занял также атлет из Гомельской области Павел Медведев. Его результат на финише — 1 мин. 47,028 сек.

В состязаниях каноистов на 1000 м триумф праздновал минчанин Максим Крысько, преодолевший соревновательную дистанцию за 4 мин. 233 сек. Следом к финишу пришел спортсмен из дружины Могилевщины Максим Петров со временем 3 мин. 32,765 сек. Третье место у атлета из Гродненской области Никиты Рудевича, финишировавшего спустя 4 мин. 28,210 сек. после старта решающего заезда.

Старты каноисток на 500 м завершились победой Ольги Климовой из команды Минской области. Ее итоговый результат — 2 мин. 22,453 сек. Серебро у спортсменки из Брестской области Александры Калаур, которая пришла к финишу с показателем 2 мин. 25,831 сек. Замкнула тройку лидеров Ангелина Барановская, преодолевшая дистанцию за 2 мин. 26.083 сек.