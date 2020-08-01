Стали известны медалисты чемпионата Беларуси по гребле в стартах байдарок-двоек на 500 м

В гонках мужских байдарочных дуэтов на 500 м не было равных Дмитрию Натынчику и Никите Борикову (Минск/Гомельская область). Победным для них стало время 1 мин. 40,607 сек. Серебро выиграли спортсмены из дружины Гомельщины Роман Петрушенко и Илья Федоренко, их результат на финише — 1 мин. 42,154 сек. Бронзовые награды в данном виде программы завоевали гребцы из Брестской области Владислав Кравец и Кирилл Блажко — 1 мин. 42,302 сек.

В аналогичных стартах у женщин прогнозируемо не было равных лидерам национальной команды Марине Литвинчук и Ольге Худенко, выступающим за Гомельскую область, — 1 мин. 57,118 сек. Сборный экипаж Мария Коваленко/Вероника Леонюк (Витебская/Гродненская области) выиграл серебро — 2 мин. 0,728 сек. На третьей позиции итогового протокола завершили решающий старт выступающие за сборную Гомельщины Маргарита Махнева и Надежда Попок — 2 мин. 1,451 сек.