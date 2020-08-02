Определились медалисты чемпионата Беларуси в гонках на байдарках и каноэ на 200, 500 и 1000 м

В решающих стартах женских байдарок-двоек на 200 м не было равных Маргарите Махневой и Марине Литвинчук. Их итоговый результат — 38,736 сек. На второй позиции финишировали Вероника Леонюк и Мария Коваленко — 39,566 сек. Бронзовые награды достались Елизавете Вильковой и Владиславе Скригановой — 40.048 сек.

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Финал каноэ-четверок на 500 м у мужчин стал бенефисом сборного квартета в составе Евгения Тенгеля, Артема Козыря, Глеба Солодухи и Дениса Махлая — 1 мин. 36,376 сек. Второй позиции в итоговом протоколе добились Денис Потапенко, Виталий Осецкий, Никита Рудевич и Владислав Полешко — 1 мин. 37,468 сек. Третьей пришла к финишу четверка, которую составили Егор Сущик, Станислав Савельев, Максим Петров и Матвей Шалак — 1 мин. 38,421сек.

В решающей гонке байдарок-четверок на 1000 м у мужчин викторию праздновали Олег Юреня, Павел Медведев, Никита Санько и Виталий Белько — 2 мин. 59,131. Вторая позиция у Кирилла Смоляника, Романа Захаренко, Владислава Кравца и Кирилла Блажко — 3 мин. 01, 369 сек. Бронзовые награды выиграли Роман Петрушенко, Станислав Дайнеко, Илья Федоренко и Кирилл Никитин — 3 мин.03,444 сек.