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2 августа, источник: БЕЛТА

Последние четыре комплекта наград разыграли на чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились медалисты чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в заездах на 5000 м, которые закрыли соревновательную программу регаты на канале в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В гонках среди каноисток не было равных спортсменке из Минской области Ольге Климовой, которая на преодоление дистанции в 5 км потратила 27 мин. 11,841 сек. Вторая позиция досталась Карине Жук из дружины Брестской области, которая пришла на финиш через 27 мин. 59,061 сек. после начала гонки. Третье место у Юлии Трушкиной из Гомельской области — 28 мин. 19,116 сек.

В состязаниях каноистов золото выиграл представитель Гродненского региона Никита Рудевич — 23 мин. 54,842 сек. Серебро на свой счет записал атлет из Витебской области Илья Полонский — 24 мин. 04,544 сек. Бронзу завоевал еще один атлет из этого региона Антон Лубченок — 24 мин. 51,627 сек.

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Решающий заезд женских байдарок-одиночек завершился успехом Алины Невмержицкой. Спортсменка, выступающая за команду Гомельской области, преодолела 5000 м за 24 мин. 18,973 сек. Инна Савчук из Гродненской области финишировала второй — 24 мин. 33,263 сек. Замкнула тройку призеров Владислава Скриганова из Гомельской области — 24 мин. 33,413 сек.

Финал мужских байдарок-одиночек стал успешным для Олега Юрени из дружины Гродненской области — 21 мин. 14,521 сек. Его принципиальный оппонент Павел Медведев (Гомельская область) занял вторую позицию в итоговом протоколе — 21 мин. 15,449 сек. Владислав Кравец из сборной Брестской области выиграл бронзу — 21 мин. 18,894 сек.

Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ из-за эпидемиологической обстановки проходил без болельщиков на трибунах. Старты в Заславле стали для гребцов репетицией перед Играми в Токио, которые, как планируется, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В олимпийской регате мастеров гребли на байдарках и каноэ будут разыграны 16 комплектов наград.

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