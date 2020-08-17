Отменен чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2020 года

Изначально турнир должен был пройти 4—7 июня в селе Басков (Румыния), но был перенесен на октябрь из-за пандемии коронавируса.

«По результатам наблюдения за текущей ситуацией заболеваемости в Европе, принимая во внимание, что некоторые страны Европы имеют ограничения на поездки в другие страны, согласно рекомендации доктора Джейна Гибсона, технического делегата ЕСА по медицине, совет директоров ЕСА принял решение отменить организацию чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в Баскове», — говорится в заявлении.