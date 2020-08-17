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14:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отменен чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2020 года

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2020 года отменен из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Европейской ассоциации каноэ (ЕСА).

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Источник: РИА "Новости"

Изначально турнир должен был пройти 4—7 июня в селе Басков (Румыния), но был перенесен на октябрь из-за пандемии коронавируса.

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«По результатам наблюдения за текущей ситуацией заболеваемости в Европе, принимая во внимание, что некоторые страны Европы имеют ограничения на поездки в другие страны, согласно рекомендации доктора Джейна Гибсона, технического делегата ЕСА по медицине, совет директоров ЕСА принял решение отменить организацию чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в Баскове», — говорится в заявлении.

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