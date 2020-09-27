Российская четверка победила на юниорском ЧЕ по академической гребле

Россияне Иван Поздняков, Александр Николаев, Игнат Трембач, Александр Калашников, Лев Добрянцев, Михаил Дерюгин, Александр Михня, Кирилл Соломонов и Полина Ручкина (рулевой) победили в соревнованиях распашных восьмерок с результатом 6 минут 2,37 секунды. Вторыми стали чехи (6.05,25), замкнули тройку лучших украинцы (6.08,08).

У женщин российская распашная четверка с рулевым (Дарья Серова, Мария Виноградова, Екатерина Лепешкина, Лиллиана Пушкарева и рулевой Полина Ручкина) выиграла бронзу. Также бронзовые награды завоевала распашная четверка без рулевого, в которую вошли россиянки Мария Ракова, София Ожерельева, Наталья Холопова и Елизавета Жохова.