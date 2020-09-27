Каноист Иван Штыль победил на дистанции 200 м на Кубке мира в Венгрии
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россиянин Иван Штыль завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров в соревнованиях
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россиянин Иван Штыль завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров в соревнованиях
Штыль показал время 40,09 секунды. Второе место занял грузин Заза Надирадзе (40,38), замкнул тройку лучших испанец Альфонсо Бенавидес (40,39). Также Штыль вместе с Ириной Андреевой (39,22) победил в смешанных соревнованиях
Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин (3.40,49) завоевали золотые медали в соревнованиях
Российские байдарочницы Кристина Ковнир и Анастасия Долгова (37,77) первенствовали на дистанции 200 м. Вторыми стали венгерки (38,55), третьими — австрийки (39,03). Россиянки Светлана Черниговская, Наталья Подольская, Елена Анюшина и Долгова (1.36,46) заняли третье место в соревнованиях
Каноистки Андреева и Дарья Харченко (45,72) финишировали третьими на дистанции 200 м, первое и второе места заняли испанки, показавшие время 45,01 и 45,55 секунды соответственно.