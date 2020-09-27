Каноист Иван Штыль победил на дистанции 200 м на Кубке мира в Венгрии

Штыль показал время 40,09 секунды. Второе место занял грузин Заза Надирадзе (40,38), замкнул тройку лучших испанец Альфонсо Бенавидес (40,39). Также Штыль вместе с Ириной Андреевой (39,22) победил в смешанных соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 м. Вторыми стали венгры (40,03), третьими — украинцы (40,21).

Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин (3.40,49) завоевали золотые медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 м, второе место у венгров (3.41,08), третье — у румын (3.41,60). Кроме того, Шамшурин (22.09,95) стал вторым на дистанции 5000 метров в одиночных соревнованиях. Золото выиграл венгр Балаж Адольф (22.01,68), бронза у итальянца Карло Таччини (22.30,47).

Российские байдарочницы Кристина Ковнир и Анастасия Долгова (37,77) первенствовали на дистанции 200 м. Вторыми стали венгерки (38,55), третьими — австрийки (39,03). Россиянки Светлана Черниговская, Наталья Подольская, Елена Анюшина и Долгова (1.36,46) заняли третье место в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров. Победу одержали украинки (1.33,86), серебро у француженок (1.34,36).