Елена Фурман и Анастасия Янина заняли четвертое место на ЧЕ по академической гребле в Польше

В решающем заезде женских двоек распашных легкого веса белорусский экипаж показал на финише время 7 мин. 00,880 сек.

Чемпионками континента в данном классе судов стали Мариеке Кейсер и Ильзе Паулис из Нидерландов — 6 мин. 58,070 сек. Серебро досталось итальянкам Валентине Родини и Фредерике Чезарини — 6 мин. 59,800 сек. Замкнули тройку сильнейших румынки Ионела-Ливия Козмуц и Джанина-Елена Белеага — 7 мин. 00,600 сек.

Что касается остальных представителей сборной Беларуси, то в стартах женщин Яна Цупа и Татьяна Климович финишировали седьмыми в гонках двоек парных. Ксения Романовская и Дина Галуц заняли восьмое место в состязаниях женских двоек безрульных.

У мужчин Денис Суровец и Николай Шарлап, выступавшие в стартах распашных дуэтов, завершили континентальное первенство на девятой позиции в итоговом протоколе. В состязаниях двоек парных Иван Брынза и Егор Шлюпский заняли 11-е место. Распашная четверка в составе Сергея Володько, Дмитрия Фурмана, Дмитрия Выберанеца и Вадима Лялина завершила регату на 12-й позиции.