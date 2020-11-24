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24 ноября, источник: БЕЛТА

Умер двукратный медалист Олимпийских игр по академической гребле Василий Якуша

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный спортсмен Василий Якуша скончался на 63-м году жизни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации гребли.

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Василий Якуша родился 30 июня 1958 года. Он был заслуженным мастером спорта СССР, двукратным призером Олимпийских игр 1980 и 1988 годов, серебряным (1982) и бронзовым (1986) медалистом чемпионатов мира.

Академической греблей Василий Федорович начал заниматься в 20 лет, служа на флоте в Тирасполе. Отменные физические данные очень быстро позволили ему стать одним из лидеров сборной Советского Союза по академической гребле.

На Олимпиаде 1980 года в Москве, выступая за Азербайджанскую ССР, выиграл серебро в гонках мужских одиночек. Через восемь лет на Играх-1988 в Сеуле, будучи уже представителем Белорусской ССР, выиграл бронзовую награду в соревнованиях мужских парных двоек вместе с Александром Марченко. После окончания карьеры жил в Минске.

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