Умер двукратный медалист Олимпийских игр по академической гребле Василий Якуша

Василий Якуша родился 30 июня 1958 года. Он был заслуженным мастером спорта СССР, двукратным призером Олимпийских игр 1980 и 1988 годов, серебряным (1982) и бронзовым (1986) медалистом чемпионатов мира.

Академической греблей Василий Федорович начал заниматься в 20 лет, служа на флоте в Тирасполе. Отменные физические данные очень быстро позволили ему стать одним из лидеров сборной Советского Союза по академической гребле.

На Олимпиаде 1980 года в Москве, выступая за Азербайджанскую ССР, выиграл серебро в гонках мужских одиночек. Через восемь лет на Играх-1988 в Сеуле, будучи уже представителем Белорусской ССР, выиграл бронзовую награду в соревнованиях мужских парных двоек вместе с Александром Марченко. После окончания карьеры жил в Минске.