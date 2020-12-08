МОК уменьшил квоты для представителей академической гребли на Играх-2024

У мастеров академического весла стало на 24 места меньше. Таким образом, на Олимпиаде в столице Франции выступят 504 спортсмена, а не 526, как это было ранее.

Вместе с тем соревновательная программа олимпийской регаты изменений по сравнению с Играми в Токио не претерпела. В Париже будет разыграно 14 комплектов наград. В гонках стандартных мужских и женских одиночек, двоек и четверок парных и распашных, а также восьмерок с рулевыми на кону будет 12 из них. Еще два комплекта наград найдут своих обладателей в состязаниях мужских и женских двоек парных легкого веса.