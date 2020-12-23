Определились призеры первого дня чемпионата Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт»

Победителем в стартах на 2 тыс. метров у мужчин стал минчанин Денис Мигаль, показавший итоговое время 5 мин. 50,9 сек. Серебряная медаль досталась спортсмену из Могилевской области Николаю Шарлапу — 5 мин. 53,7 сек. Замкнул тройку сильнейших Филипп Пауков из Витебской области — 5 мин. 55,1 сек. Всего в данном виде программы спорили около 48 спортсменов.

В стартах женщин не было равных Татьяне Климович из Гомельской области. Победный результат спортсменки — 6 мин. 48,9 сек. Серебряная медалистка турнира, Дина Галуц из Брестской области, показала итоговые 7 мин. 00,3 сек. Ее подруга по команде Брестчины Мария Божемой выиграла бронзу — 7 мин. 04,4 сек. Всего в стартах участвовали 27 спортсменок.