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23 декабря, источник: БЕЛТА

Определились призеры первого дня чемпионата Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт»

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры первого дня чемпионата Беларуси по академической гребле на тренажерах «Концепт», сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФГ.

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Победителем в стартах на 2 тыс. метров у мужчин стал минчанин Денис Мигаль, показавший итоговое время 5 мин. 50,9 сек. Серебряная медаль досталась спортсмену из Могилевской области Николаю Шарлапу — 5 мин. 53,7 сек. Замкнул тройку сильнейших Филипп Пауков из Витебской области — 5 мин. 55,1 сек. Всего в данном виде программы спорили около 48 спортсменов.

В стартах женщин не было равных Татьяне Климович из Гомельской области. Победный результат спортсменки — 6 мин. 48,9 сек. Серебряная медалистка турнира, Дина Галуц из Брестской области, показала итоговые 7 мин. 00,3 сек. Ее подруга по команде Брестчины Мария Божемой выиграла бронзу — 7 мин. 04,4 сек. Всего в стартах участвовали 27 спортсменок.

Стоит отметить, что чемпионат проводится децентрализовано. Спортсмены проходят соревновательную дистанцию в своих спортивных учреждениях, результаты обрабатываются и ранжируются главной судейской коллегией, находящейся в Минске. Завтра своих обладателей найдут медали в стартах на 5 тыс. метров у женщин и мужчин.

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