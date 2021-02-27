Умер олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков
ТАСС, 27 февраля. Чемпион Олимпийских игр 1976 года по академической гребле на четверке распашной с рулевым Александр Клепиков умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает
ТАСС, 27 февраля. Чемпион Олимпийских игр 1976 года по академической гребле на четверке распашной с рулевым Александр Клепиков умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает
Причина смерти спортсмена не сообщается.
Помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Клепикова также победа на чемпионате мира по академической гребле 1975 года на четверке с рулевым и серебряная награда мирового первенства 1977 года на восьмерке.
С 1980 по 1986 год Клепиков работал старшим тренером добровольного спортивного общества «Спартак», в 1989—1993 годах — директором