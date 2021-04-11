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11 апреля, источник: Sport24

Россиянка Пракатень выиграла чемпионат Европы по академической гребле в соревнованиях одиночек

Россиянка Анна Пракатень завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в соревнованиях одиночек.

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Источник: Sport24

В соревнованиях восьмерок с рулевой российские гребчихи выиграли бронзу. В составе команды выступали Елена Данилюк, Елизавета Ковина, Екатерина Севастьянова, Анна Карпова, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Ольга Заруба, Елизавета Корниенко и Елизавета Крылова.

Сборная России заняла 10-е место в медальном зачете. Первой стала Великобритания (5−4−3), второй — Италия (3−3−2), третьими — Нидерланды (2−4−3).

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