Россиянка Пракатень выиграла чемпионат Европы по академической гребле в соревнованиях одиночек

В соревнованиях восьмерок с рулевой российские гребчихи выиграли бронзу. В составе команды выступали Елена Данилюк, Елизавета Ковина, Екатерина Севастьянова, Анна Карпова, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Ольга Заруба, Елизавета Корниенко и Елизавета Крылова.