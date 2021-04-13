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13 апреля, источник: ТАСС

Международное агентство допинг-тестирования открыло дело против четырех российских гребцов

ТАСС, 13 апреля. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало разбирательство в отношении четырех российских гребцов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

В нарушении антидопинговых правил обвиняются Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев. Гребцы подозреваются в использовании запрещенных веществ в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира. Все спортсмены были временно отстранены от соревнований.

Отмечается, что обвинения основаны на расследованиях, проведенных отделом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессором Ричардом Маклареном, а также на информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Федоровцев является олимпийским чемпионом 2004 года, двукратным чемпионом Европы. Михайлевский и Рябцев по одному разу выигрывали европейское первенство.

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