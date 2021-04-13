Международное агентство допинг-тестирования открыло дело против четырех российских гребцов

В нарушении антидопинговых правил обвиняются Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев. Гребцы подозреваются в использовании запрещенных веществ в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира. Все спортсмены были временно отстранены от соревнований.