Стали известны причины иска Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ к ICF

«Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ совместно с HCF подали иск по процедуре принятия решения о программе на Олимпийских играх 2024 года в Париже, — сказал Архипов. — На Олимпиаде в Токио будет разыграно 12 комплектов наград в 12 дисциплинах, шесть у мужчин, шесть у женщин, в Париже планируется не 12, а 10 комплектов наград, какие уйдут, пока сказать точно не могу. Два комплекта наград отдали экстремальному слалому, довольно новый вид, насколько я понимаю, проведено несколько чемпионатов мира, однако в качестве соревнования международного уровня этот вид появился в 2014—2015 годах. Это удар по классической гребле, по спринту».

Архипов отметил, что ВФГБК и HCF не были поставлены в курс дела ICF. «Мы хотим, чтобы сохранилась ситуация с 12 комплектами наград, которая создавалась в течение многих лет, гребля на байдарках и каноэ — сложный технический вид спорта, — добавил Архипов. — Спортсмены для подготовки к выступлению на Олимпийских играх готовятся многие годы, кто-то всю жизнь к этому идет, вкладываются деньги, ресурсы. Решение ICF, как считаю я и коллеги из Венгрии, было непродуманным, неподготовленным и несогласованным с национальными федерациями, хотя президент ICF утверждает обратное — о том, что все было доведено и согласовано, но мы говорим, что это неправда».