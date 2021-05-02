Казахстанец завоевал олимпийскую лицензию в гребном слаломе на байдарках и каноэ
Он показал лучший результат на чемпионате Азии.
Он показал лучший результат на чемпионате Азии.
Казахстанец Александр Куликов стал обладателем олимпийской лицензии по гребному слалому на байдарках и каноэ, сообщает Olympic.kz. Он завоевал путевку на квалификационном чемпионате Азии, который проходит в Паттайе.
По итогам финального заплыва Куликов занял первое место, показав время 80.42.
Отметим, что также в финал соревнований попал казахстанец Куаныш Еренгаипов, который в итоге показал седьмой результат.