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2 мая, источник: Vesti.kz

Казахстанец завоевал олимпийскую лицензию в гребном слаломе на байдарках и каноэ

Он показал лучший результат на чемпионате Азии.

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Казахстанец Александр Куликов стал обладателем олимпийской лицензии по гребному слалому на байдарках и каноэ, сообщает Olympic.kz. Он завоевал путевку на квалификационном чемпионате Азии, который проходит в Паттайе.

По итогам финального заплыва Куликов занял первое место, показав время 80.42.

Отметим, что также в финал соревнований попал казахстанец Куаныш Еренгаипов, который в итоге показал седьмой результат.

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