Казахстанка завоевала лицензию на Олимпиаду в гребле на байдарке
Сборная Казахстана завоевала третью лицензию на олимпийском квалификационном чемпионате Азии по гребле на байдарках и каное, проходящем в Паттайе, сообщает Olympic.kz.
Сборная Казахстана завоевала третью лицензию на олимпийском квалификационном чемпионате Азии по гребле на байдарках и каное, проходящем в Паттайе, сообщает Olympic.kz.
Ее завоевала Наталья Сергеева по итогам финалов соревнований в
Напомним, ранее лицензиями отметились братья Емельяновы, Маргарита Торлопова и Светлана Усова, а также Александр Куликов. Всего на данный момент в активе Казахстана 52 олимпийские лицензии.