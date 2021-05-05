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17:01 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка завоевала лицензию на Олимпиаду в гребле на байдарке

Сборная Казахстана завоевала третью лицензию на олимпийском квалификационном чемпионате Азии по гребле на байдарках и каное, проходящем в Паттайе, сообщает Olympic.kz.

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Источник: Reuters

Ее завоевала Наталья Сергеева по итогам финалов соревнований в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. Казахстанка смогла показать лучший результат и расположилась на первой строчке в итоговом протоколе.

Напомним, ранее лицензиями отметились братья Емельяновы, Маргарита Торлопова и Светлана Усова, а также Александр Куликов. Всего на данный момент в активе Казахстана 52 олимпийские лицензии.

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