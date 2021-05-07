Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио
Их стало 53.
Их стало 53.
В Японии завершился азиатский отборочный турнир по академической гребле, на нем казахстанец Владислав Яковлев завоевал лицензию в мужском одиночном разряде на дистанции, сообщает Olympic.kz.
В финале тестового олимпийского турнира Яковлев завоевал бронзовую медаль, уступив Рюте Каракове из Японии, который расположился на первом месте, и Бахману Насири из Ирана, ставшему вторым.
В соревнованиях по этой же дисциплине среди женщин пятое место заняла Светлана Германович, выполнив квалификационный норматив. Но согласно правилам на страну выдается одна лицензия, исходя из общего выступления казахстанской команды на турнире. На континентальных квалификационных регатах НОК может квалифицировать максимум одну лодку. Если две лодки от НОК соответствуют квалификационным критериям, то квалификацию проходит лодка с наивысшим рейтингом.
Таким образом, лицензию в Токио-2020 завоевал Владислав Яковлев. Теперь их у Казахстана 53.
«Если честно, я очень рад, что все спортсмены вышли в финал, потому что после такого перерыва в нынешних тренировочных условиях выступать непросто. Все остались довольны. По старым правилам оба, Германович и Яковлев, получили бы путевки. Но это старое правило. По обновленной версии одна лицензия выдается на всю команду Казахстана. Таким образом, лицензию получает Владислав Яковлев. Отдельно я хотел бы поблагодарить всех спортсменов за борьбу до конца», — сказал главный тренер команды Казахстана Владимир Белоногов.