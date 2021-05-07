Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио

В Японии завершился азиатский отборочный турнир по академической гребле, на нем казахстанец Владислав Яковлев завоевал лицензию в мужском одиночном разряде на дистанции, сообщает Olympic.kz.

В финале тестового олимпийского турнира Яковлев завоевал бронзовую медаль, уступив Рюте Каракове из Японии, который расположился на первом месте, и Бахману Насири из Ирана, ставшему вторым.

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В соревнованиях по этой же дисциплине среди женщин пятое место заняла Светлана Германович, выполнив квалификационный норматив. Но согласно правилам на страну выдается одна лицензия, исходя из общего выступления казахстанской команды на турнире. На континентальных квалификационных регатах НОК может квалифицировать максимум одну лодку. Если две лодки от НОК соответствуют квалификационным критериям, то квалификацию проходит лодка с наивысшим рейтингом.

Таким образом, лицензию в Токио-2020 завоевал Владислав Яковлев. Теперь их у Казахстана 53.